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Giriş Tarihi: 21.11.2022 14:27 Son Güncelleme: 21.11.2022 14:37

Çırçır makinasına kapılan genç kız hayatını kaybetti

Batman’da 1 hafta önce yeni işe başladığı pamuk fabrikasında çalışan 21 yaşındaki Helin Egüz, çırçır makinesine kapılarak yaşamını yitirdi.

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Çırçır makinasına kapılan genç kız hayatını kaybetti

Batman'da bulunan bir pamuk fabrikasında geçtiğimiz gün yaşanan olayda 21 yaşındaki Helin Egüz, 1 hafta önce yeni işe başladığı pamuk fabrikasında bir anda çırçır makinasına kapıldı. Fabrikada bulunan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde talihsiz kızın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Egüz, otopsi işlemlerinin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

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Çırçır makinasına kapılan genç kız hayatını kaybetti
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