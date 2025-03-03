Çırçır Tepesi çöplüğe döndü

Tekirdağ'ın en güzel manzaralarından birine sahip Çırçır Tepesi, duyarsız vatandaşlar nedeniyle adeta çöplüğe döndü. Gece saatlerinde ve hafta sonları yoğun şekilde ziyaret edilen tepede, çöp yığınları oluşmaya devam ediyor.Şehrin en güzel seyir noktalarından biri olan Çırçır Tepesi, günün her saatinde vatandaşların uğrak yeri oluyor. Özellikle gece saatlerinde ve hafta sonları gençlerin ve ailelerin vakit geçirdiği alan, sorumsuz kişiler yüzünden çöple kaplanıyor. Pet şişeler, karton kutular, plastik poşetler ve yiyecek ambalajları tepede kötü görüntü oluştururken, çevreye atılan atıklar manzaranın güzelliğini gölgeliyor. Belediye ekipleri tarafından sık sık temizlenmesine rağmen, ertesi gün yine çöp yığınlarının oluştuğu gözlemleniyor. Vatandaşlar, bu durumun önüne geçilmesi için daha sık denetim yapılmasını ve bölgeye çöp kutularının yerleştirilmesini talep ediyor. Çevre kirliliğinin giderek arttığı Çırçır Tepesi'nde, yetkililerin önlem alması gerektiği vurgulanıyor.