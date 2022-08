Çırılçıplak soyunup etrafa saldırdı! Rus kadın İstanbul’da vatandaşı isyan ettirdi

"HEMEN HEMEN HER GÜN SOYUNUYOR"

Aynı parkta yaşanan sıkıntılara da değinen Nuran Yaman, "Parkta içen var, soyunan var, her şey var. İyi karşılamıyoruz. Çoluk çocuk var. Ayıp bir şey. Yetkililer bunu sınır dışı yapsın. Sınır dışı yaparsa iyi olur. Hemen hemen her gün soyunuyor. Çırılçıplak bir de. Aile var. Çoluk çocuk var" dedi.