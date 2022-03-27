Cirit antrenmanı yaparken attan düşen genç ağır yaralandı

Olay, Uşak merkeze bağlı Mende köyünde meydana geldi. Köydeki cirit sahasında antrenman yapan 19 yaşındaki Hasan S.'nin atı ile karşısındaki diğer at çarpıştı. Çarpışma sonucunda Hasan S. atın üzerinden düşerek ağır yaralandı. Antrenmanı seyredenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri antrenman sahasında 19 yaşındaki gence ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.