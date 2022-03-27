Haberler Yaşam Haberleri Cirit antrenmanı yaparken attan düşen genç ağır yaralandı
Giriş Tarihi: 27.3.2022 19:36 Son Güncelleme: 27.3.2022 19:57

Cirit antrenmanı yaparken attan düşen genç ağır yaralandı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Cirit antrenmanı yaparken attan düşen genç ağır yaralandı

Uşak’ta cirit antrenmanı yaptığı esnada attan düşen 19 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Olay, Uşak merkeze bağlı Mende köyünde meydana geldi. Köydeki cirit sahasında antrenman yapan 19 yaşındaki Hasan S.'nin atı ile karşısındaki diğer at çarpıştı. Çarpışma sonucunda Hasan S. atın üzerinden düşerek ağır yaralandı. Antrenmanı seyredenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri antrenman sahasında 19 yaşındaki gence ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Cirit antrenmanı yaparken attan düşen genç ağır yaralandı
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