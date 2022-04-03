Cirit antrenmanında attan düşen genç öldü

Olay, 27 Mart günü Uşak'ın merkeze bağlı Mende köyünde meydana geldi. Köydeki cirit sahasında antrenman yapan 19 yaşındaki Hasan Sarol'un atı ile karşısındaki diğer at çarpıştı. Çarpışma sonucunda Sarol atın üzerinden düşerek ağır yaralandı.

Antrenmanı seyredenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri antrenman sahasında 19 yaşındaki gence ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

27 Mart günü hastaneye kaldırılan genç ciritçiden acı haber geldi. 19 yaşındaki ciritçi Hasan Sarol hastanede doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen tedavisinin 7'inci gününde hayatını kaybetti.