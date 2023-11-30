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Giriş Tarihi: 30.11.2023 12:29 Son Güncelleme: 30.11.2023 13:00

Çirkin iftiraya uğrayan doktor aklanarak görevine iade edildi

Muğla Menteşe’de genç kızın cinsel istismar iftirasına uğrayan ve aklanan doktor Ufuk S. Görevine tekrar iade edildi. Ufuk S.’nin iddia sahibi E.Ç. ve ailesinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Çirkin iftiraya uğrayan doktor aklanarak görevine iade edildi

Menteşe'de yaşayan E.Ç., 4 Ağustos'ta Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Ufuk S.'nin kendisini muayene ettiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise gitti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınan Ufuk S. 'cinsel istismar' suçundan tutuklanmıştı. Genç kızın şikayeti üzerine açılan davada doktor Ufuk S.'ye iftira atıldığı ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine hakimlik iftiraya uğrayan doktor Ufuk S.'nin tahliyesine karar vermişti.

İftiraya uğradığı kanıtlanan doktor Ufuk S., görevine tekrar iade edildi. Ufuk S.'nin iddia sahibi E.Ç. ve ailesinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

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Çirkin iftiraya uğrayan doktor aklanarak görevine iade edildi
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