Çirkin saldırıya Mardin’den tepki: Paludan’a Kur’an-ı Kerim gönderdiler

MÜSİAD Mardin Şubesi ev sahipliğinde toplanan Mardin STK Platformu bileşenleri Kuranı Kerime'e yönelik yapılan çirkin saldırları kınadı.

STK'lar adına yapılan açıklamayı okuyan İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı ve Mardin STK Platformu Dönem Sözcüsü Necmettin Başboğa, "Son yüzyılda iki dünya savaşı, yüzlerce iç savaş, ve yüz milyonlarca insanın ölümüyle neticelenen dramatik bir asır yaşandı. 21. yüzyıldayız; hala, her gün milyonlarca insan, açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Cehalet, sefalet, çevre ve uzay kirliliği yanında insanlar anlamsızlık ve inançsızlık içinde bunalımlara sürükleniyor.

Bunun sorumluları kimlerdir? Bunun sorumluları elbette ki Irkçılık, yabancı düşmanlığı, inançsızlık, kutsala saldırı, ahlaksızlık, ailesizlik ve yalnızlaşmayı himaye eden akımlar, partiler, kurumlar, şirketler ve ülkelerdir. Bunun sorumluları Tevhid, Adalet, Ahlak, Hukuk, İyilik, Merhamet ve İnsani Erdemleri tavsiye eden Kur'anın hayat veren semavi ve evrensel mesajlarına kulak tıkayanlardır." dedi.

Bir hafta önce İsveç'te ırkçı Stram Kurs partisinin kurucusu Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünd dün de Hollanda da Pegida isimli İslam düşmanlığıyla bilinin gurubun lideri Edwin Wagensverd Kutsal Kitabımız Kurana karşı alçakça bir eylemde bulunduğunu hatırlatan Başboğa, şunları söyledi:

YAKILAN İNSANLIĞIN VİCDANI VE MERHAMET DAMARIDIR

"Yakılan sadece kutsal Kitabın sayfaları değildir. Aslında yakılan insanlık vicdanı ve merhamet damarıdır. Bu iğrençliği işleyenleri ve onlara bu imkanı verenleri şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Tarihte Ebu Leheb'in eli gibi, kendi elleri de kurusun diyoruz. Bu davranışları sadece bir provokasyon değil, aynı zamanda bir düşmanlık, barbarlık, ayırımcılık, hukuk ihlali ve nefret suçudur. Hiç kimse, hiçbir bahanenin arkasına saklayarak bunu meşru ve mazur gösteremez.

Bu bir ifade özgürlüğü asla değildir. Politik körlük ve fanatik İslam düşmanlığı ile hem kendisini, hem de dünya barışını ateşe atma hadsizliğidir. Bu vesileyle Sivil Toplum Kuruluşları olarak Mardin'den tüm dünyaya ve özellikle de bu sefillere açık çağrıda bulunuyoruz; İnsan bazen bilmediği, anlamadığı şeye düşman oluyor! İnat etmeyi ve şartlanmayı bırakarak herkesi bir defa bile olsa Kur'an okumaya ve anlamaya davet ediyoruz. Görülecektir ki; Kur'an, İnsani erdemlerin, iyilikseverlik, paylaşma, merhamet, barış, huzur ve sorumluluk duygusuyla beraber hak ve adalet mesajlarının kaynağıdır. Kutsal Kitabımız Kuran-ı Kerime olan sadakat ve imanımızı buradan ilan ederek; bu tür şeytani eylemlerin tekrarlanmaması ve iki milyar müminin Kutsal Kitabına herkesin saygı göstermesini bekliyoruz."

MÜSLÜMANLARDAN ÇOK AVRUPA'YA ZARAR VERİYORLAR

Avrupa'nın fanatik, ahlaksız, inançsız ve faşist guruplara teslim olmaması gerektiğini anlatan Başboğa, "Bu hadsiz bağnazların müslümanlara vereceği zarardan çok Avrupanın barış ve istikrarını da tehlikeye attıklarının bilinmesi gerekir.

Irkçı, ayırımcı, kutsala düşman ve toleransı kaybeden bir Avrupanın dünyada iddiası ve güveni iflas etmiş olur. Yaşasın güven ve doğruluk peygamberi, Yaşasın Resullerin son halkasi, Allah'ın tüm elçilerine ve son elçisi Hz. Muhammed'e salat ve selam olsun."ifadelerini kullandı.

BÜTÜN DÜNYA GÖNLÜNÜ KURAN'A AÇMALI

Açıklamadan sonra kısa bir konuşma yapan Mardin STK Platformu İştisare Kurulu Üyesi Mustafa Aydın da "Bütün dünyanın özellikle de Avrupa'nın bu kutsal mesaja gönlünü zihnini açması gerekiyor. Bugün Avrupa kendi içinde inançsızlık, ailesizlik, ahlaksızlık, hukuksuzluk içine sürükleniyorsa bütün dünyaya de bunu maliyetini ödetiyorsa bunun bir nedeni de bu kutlu elçiye gelen bu kutlu mesaja uzak kalmalarıdır. Başta Kur'an'a karşı hadsiz cürreti gösteren Hollandalı ve İsveçli siyasetçiler başta olmak üzere bütün dünya aydınlarına, liderlerine, entelektüellerine bir kez daha Kur'anı okumalarını tavsiye ediyor ve bu Kur'an'ın İngilizce yazılmış Kur'an mealini Danımarkalı siyasetci Rasmus Paludan'a gönderme kararı aldık."dedi.

DANİMARKA'YA KURAN'IN İNGİLİZCESİNİ GÖNDERDİLER

Toplantıdan sonra STK Bileşenleri çirkin eylemi yapan Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan'a Kuran'ın İngilizce mesajlarını içeren kitabı okuması için hediye olarak gönderdiler.

"YAKTIĞIN KİTABI ÖNCE OKU"

Kitabın girişine İngilizce olarak "İnsan bilmediğinin düşmanı ve cahilidir! Lütfen yaktığın bu kitabı önce oku; sonra anlamaya çalış"notu yazan Sekreterya Sözcüsü Necmettin Başboğa ve Memur-Sen İl Başkanı Abdulselam Demir daha sonra kitabı Rasmus Paludan'ın Danimarka'daki adresine kargo ile gönderdi.