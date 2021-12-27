Çirkin zorbalığa hapis cezası! Haşemalı kız kardeşleri havuzdan çıkartmıştı

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Erdemli 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında mütalaa veren duruşma savcısı, sanıkların her ne kadar "Nefret ve ayrımcılık" suçlarından cezalandırılmaları istense de, gerçekleşen suçun, "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçlarını kapsadığını belirterek sadece sanık Belgüzar Özmutlu'nun 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırmasını talep etti. Suçlamayı kabul etmeyen Özmutlu ise sitenin yönetim kurulunun açık havuza haşama ile girmeyi yasakladığını ve alınan kararı onu anne Hülya B.'ye bildirdiğini öne sürdü.