İstanbul Esenyurt’ta cıvata fabrikasında çıkan yangın korkuttu

Esenyurt Orhangazi Mahallesi Demir Sokak'ta bulunan cıvata üretimi yapan bir fabrikada saat 14.00 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler büyüyünce fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangında yüzünden yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerine dumandan etkilenme ihtimaline karşı ambulans da sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alınırken özel bir kıyafet giyen sağlık ekipleri, içeriye girerek zehirlenen kimse olup olmadığını araştırdı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.