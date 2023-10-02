Çivili saldırının görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Asmalı Mescit mahallesinde 5 Eylül'de yaşanan olayda dövme sanatçısı Y.Ö. ve arkadaşı M.İ. sokaktaki bir bankta otururken, yakınlardaki gece kulübünün çalışanları, orada oturmamaları gerektiğini öne sürerek terk etmelerini istedi.

İddiaya göre; Y.Ö. ve arkadaşı bankta oturmayı sürdürünce gece kulübü çalışanları bu kez ikilinin yanına çivili sopalarla gelerek tehdit etmeye başladı. Korkuya kapılan çift, olay yerinden uzaklaşmak istedi ancak işletme çalışanları saldırıya geçti. 6-7 kişilik grubun öldüresiye dövdüğü ikili, başlarına aldıkları darbelerle kanlar içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis gelince saldırganlar koşarak uzaklaştı.

Çeşitli yerlerinden yaralanan iki arkadaş, hastanede tedavi altına alınırken kafalarına dikiş atıldı. Emniyette ifade veren mağdur arkadaşlar, 6-7 kişinin çivili sopalı saldırısıyla yaralandıklarını anlattı. Ölümden döndüklerini söyleyen Y.Ö. ve M.İ'nin şikâyeti sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.