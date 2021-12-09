Çivisiz caminin koruyucuları

ZonguldakÇaycuma'ya bağlı Akaçhatipler köyünde, resmi kayıtlara göre yapım tarihi kesin olarak bilinmeyen ancak köy halkı tarafından 200 yıllık olarak değerlendirilen 2 katlı ahşap Merkez Camii, 1959 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nca kayıt altına alındı. Çivi kullanılmadan tamamen ahşap malzemelerden yapılan cami, cemaatin daha rahat namaz kılması için kıble yönünde yüzde 10 eğimli olmasıyla da dikkat çekiyor. Kızıltoprak ailesi de caminin 3 nesildir temizlik, bakım ve tamirat işlerini gönüllü olarak yapıyor. Dedesi ve babasından sonra caminin gönüllü müezzinliğinin yanı sıra koruyuculuğunu üstlenen İsmail Kızıltoprak (53), imam Ramazan Uslucuk (28) ile her sabah namaz öncesi camiye gelerek ibadet öncesi son hazırlıkları yapıyor. DHA