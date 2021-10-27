Çizik araba cinayeti kamerada

Konya
'da, 32 yaşındaki Ahmet Ünveren
, otomobilinin yanındaki çizik nedeniyle tartıştığı kapıcı Adem Topbaş
'ı (24) bıçaklayarak öldürdü. Merkez Karatay ilçesindeki olay, Erenler mahallesinde önceki akşam meydana geldi. Ünveren otomobilin yanında çizik görmesi üzerine kapıcı Adem Topbaş'ı arayarak otoparktaki aracın yanına gelmesini istedi. Ünveren, Topbaş'a "Arabama neden bakmadın" diye çıkıştı. İkili arasındaki tartışma sonucu Ünveren, Topbaş'ı göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Topbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Topbaş'ın bir çocuğunun da 20 günlük olduğu öğrenildi.
BOĞAZINI KESMEYE ÇALIŞTI
Cinayete ait güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Adem Topbaş'ın bıçaklandıktan sonra yakınlardaki bir markete girerek yardım istediği, bu sırada peşinden Ahmet Ünveren'in içeri girdiği, Topbaş'ın kanlar içinde yere yığıldığı ve Ünveren'in de elindeki bıçakla Topbaş'ın boğazını kesmeye çalıştığı anlar yer alıyor. Görüntülerde ayrıca market sahibinin araya girerek Ünveren'in Topbaş'ın boğazını kesmesine izin vermemesi, katil zanlısının Adem Topbaş'ın yerde kanlar içinde yatarken hiçbir şey olmamış gibi başında bir süre beklemesi ve oradan uzaklaşması da yer alıyor.
SON SÖZÜ 'VURDU BENİ'
Öldürülen Topbaş'ın son sözünün ise market sahibine söylediği, "Vurdu beni" olduğu öğrenildi. Kamyon şoförlüğü yaptığı öğrenilen Ahmet Ünveren, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği
'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.