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Giriş Tarihi: 27.10.2021 09:59 Son Güncelleme: 27.10.2021 10:07

Çizik araba cinayeti market kamerasına yansıdı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Çizik araba cinayeti market kamerasına yansıdı

Konya’da otomobilin kapısında çizik olduğu gerekçesiyle tartıştığı kapıcı Adem Topbaş’ı (24) bıçaklayarak öldüren Ahmet Ünveren’in (32) cinayeti işlediği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bıçaklandıktan sonra can havliyle yakınlardaki bir markete sığınan Topbaş’ın peşinden giden Ünveren’in, yere düşen Topbaş’ın boğazını kesmeye çalıştığı, araya market sahibinin girmesi üzerine bu eyleminden vazgeçtiği görülüyor. Öldürülen Topbaş’ın son sözünün ise market sahibine söylediği, ‘Vurdu beni’ olduğu öğrenildi.

Konya'nın Karatay ilçesi Erenler Mahallesinde dün akşam meydana gelen olayda, Ahmet Ünveren otomobilin yanında çizik görmesi üzerine kapıcı Adem Topbaş'ı arayarak otoparktaki aracın yanına gelmesini istedi. Ünveren, Topbaş'a 'Arabama neden bakmadın' dedi. Burada ikili arasında çıkan tartışma sonucu Ünveren, Topbaş'ı göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Topbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Topbaş'ın bir çocuğunun henüz 20 günlük olduğu öğrenildi.

MARKETTEKİ DEHŞET KAMERADA

Cinayete ait güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Adem Topbaş'ın bıçaklandıktan sonra yakınlardaki bir markete girerek yardım istediği, bu sırada peşinden Ahmet Ünveren'in içeri girdiği, Topbaş'ın kanlar içinde yere yığıldığı ve Ünveren'in de elindeki bıçakla Topbaş'ın boğazını kesmeye çalıştığı anlar yer alıyor.

Görüntülerde ayrıca market sahibinin araya girerek Ünveren'in Topbaş'ın boğazını kesmesine engel olmaya çalıştığı görüldü. Katil zanlısının Adem Topbaş'ın yerde kanlar içerisinde yatarken hiçbir şey olmamış gibi bir süre başında bekledikten sonra olay yerinden uzaklaştığı da kameraya yansıdı.

Öldürülen Topbaş, son sözlerini ise market sahibine söyledi: 'Vurdu beni'

Katil zanlısı Ahmet Ünveren'in emniyetteki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Çizik araba cinayeti market kamerasına yansıdı
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