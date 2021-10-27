Çizik araba cinayeti market kamerasına yansıdı

Konya'nın Karatay ilçesi Erenler Mahallesinde dün akşam meydana gelen olayda, Ahmet Ünveren otomobilin yanında çizik görmesi üzerine kapıcı Adem Topbaş'ı arayarak otoparktaki aracın yanına gelmesini istedi. Ünveren, Topbaş'a 'Arabama neden bakmadın' dedi. Burada ikili arasında çıkan tartışma sonucu Ünveren, Topbaş'ı göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Topbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Topbaş'ın bir çocuğunun henüz 20 günlük olduğu öğrenildi.
MARKETTEKİ DEHŞET KAMERADA
Cinayete ait güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Adem Topbaş'ın bıçaklandıktan sonra yakınlardaki bir markete girerek yardım istediği, bu sırada peşinden Ahmet Ünveren'in içeri girdiği, Topbaş'ın kanlar içinde yere yığıldığı ve Ünveren'in de elindeki bıçakla Topbaş'ın boğazını kesmeye çalıştığı anlar yer alıyor.
Görüntülerde ayrıca market sahibinin araya girerek Ünveren'in Topbaş'ın boğazını kesmesine engel olmaya çalıştığı görüldü. Katil zanlısının Adem Topbaş'ın yerde kanlar içerisinde yatarken hiçbir şey olmamış gibi bir süre başında bekledikten sonra olay yerinden uzaklaştığı da kameraya yansıdı.
Öldürülen Topbaş, son sözlerini ise market sahibine söyledi: 'Vurdu beni'
Katil zanlısı Ahmet Ünveren'in emniyetteki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Otomobili çizildi diye kapıcıyı böyle öldürdü! Şoke eden görüntüler ortaya çıktı | Video