Çizik araba cinayeti market kamerasına yansıdı

Konya'nın Karatay ilçesi Erenler Mahallesinde dün akşam meydana gelen olayda, Ahmet Ünveren otomobilin yanında çizik görmesi üzerine kapıcı Adem Topbaş'ı arayarak otoparktaki aracın yanına gelmesini istedi. Ünveren, Topbaş'a 'Arabama neden bakmadın' dedi. Burada ikili arasında çıkan tartışma sonucu Ünveren, Topbaş'ı göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Topbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Topbaş'ın bir çocuğunun henüz 20 günlük olduğu öğrenildi.