Cizre’de coşkulu Öğretmenler Günü kutlaması

Cizre'de Eğitim Bir-Sen'in 24 Kasım Öğretmenler günü münasebeti ile düzenlediği gecede, Öğretmenler zılgıtlar eşliğinde halay çekerek eğlendi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Eğitim Bir-Sen İlçe Başkanlığı 24 Kasım Öğretmenler Günü Münasebeti ile "Gelecek için eğitim, eğitim için öğretmen vazgeçilmezdir" sloganıyla Öğretmenlere yönelik bir gece düzenlendi.

Geceye Eğitim Bir-Sen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı,Milli Eğitim Müdürü Şahan İke,Şube Müdürleri ve sendikaya üye çok sayıda öğretmen ve aileleri katıldı.

Öğretmenlere yönelik düzenlenen gecede konuşan Eğitim Bir-Sen Cizre İlçe Başkanı İrfan Elgül,"Ülkemizi ve milletimizi geleceğe taşıyacak olan nesillerin ruh, fikir ve bilgi dünyasını inşa eden, sorumluluğu yüksek, aynı ölçüde değeri de büyük olan öğretmenlik mesleğinin belli bir tarih aralığına sıkıştırılmadan hak ettiği değeri görmesi, öğretmenlerimizin emeğinin karşılığını alması geleceğimizin teminatıdır."dedi.

EĞİTİMİN EVRELERİ DEĞİŞİR, ÖĞRETMENİN ÖNEMİ DEĞİŞMEZ

Tüm başarılı eğitim sistemlerinin en büyük aktörünün öğretmenler olduğuna vurgu yapan Elgül,"Salgın sürecinin başından beri öğretmenlerimiz her hâlükârda eğitim yapmaya çalışarak idealizmini, zor şartlar altında bile öğrencilerine bir şeyler öğreterek fedakârlığını ortaya koymuştur.Mesleğe ilk girişten ayrılışa kadar öğretmenlik mesleğinin statüsü yükseltilmeli, niteliği geliştirilmelidir. Öğretmenliğin tanımından haklarına, meslek standartlarından ilkelerine kadar her husus Türkiye'nin gelecek vizyonu ve hedeflerine yakışır içerikte düzenlenmelidir."dedi.

Eğitim Bir-Sen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı ise,bizlerde 24 Kasım Öğretmenler Gününüzü kutluyoruz.Öğretmenler Gününü 24 Kasım'a hapsetmeden öğretmenlik mesleğinin gerçek manada bir kimliğe kavuştuğu bir sürecide inşallah birlikte inşa edeceğimize inanıyoruz." dedi.



Öğretmenleri bu mutlu anlarında yalnız bırakmayan Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke'de gücünü sevgiden alan sabır, özveri, emek ve hoşgörü isteyen bir mesleği icra ediyoruz. Hiç bir maddi karşılıkla ölçülemeyecek bir işimiz var. Çocuklarımızı, gençlerimizi, donanımlı ve çağa ayak uyduracak bir şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Tabi Rabbin adı ile oku inancımızın gereği olarak, inancımızın emrettiği şekilde ilim Çin'de de olsa gidin alın diyen bir inanca mensup olarak. İlim ve irfanla gençlerimizi, çocuklarımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Gayemiz, çabamız ve amacımız budur. Bizim tek derdimiz fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek. İnşallah sizlerle beraber gençlerimizi istediğimiz şekilde ahlaki olarak ve akademik olarak en iyi şekilde geliştirip istediğimiz yerlere, istediğimiz seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Emekleriniz büyük, yaptığınız iş kutsal bu duygu ve düşüncelerle hepinizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum."diye konuştu. Canlı Müzik Eşliğinde devam eden gecede öğretmenler seslendirilen şarkılar eşliğinde halay çekerek doyasıya eğlenmenin tadını yaşadı.