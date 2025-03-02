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Giriş Tarihi: 2.3.2025 17:33 Son Güncelleme: 2.3.2025 18:07

Cizre'de freni boşalan tır şarampole devrildi! 1 ölü

Şırnak'ın Cizre ilçesinde freni boşalan kömür yüklü TIR'ın şarampole devrilmesi sonucu yaşanan trafik kazasında Tır sürücüsü F.A hayatını kaybederken, Tır'dan geriye ise hurda yığını kaldı.

ABİDİN YEL
Cizre’de freni boşalan tır şarampole devrildi! 1 ölü

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi yeni Şırnak Yolunda meydana geldi. Şırnak İstikametinden Cizre'ye gelmekte olan F.A yönetimindeki toz kömür yüklü Tır, Cizre Girişi Bozalan Konutları mevkiinde rampa aşağı inerken freni boşaldı.

Freni boşalan Tır'ın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince kömür yüklü tır şarampole devrildi. Devrilen araçta sıkışan sürücü F.A olay yerinde hayatını kaybetti.

112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Kaza nedeni ile Cizre-Şırnak Karayolu tek taraflı ulaşıma kapatıldı. Devrilen tırın yoldan kaldırılıp çevreye saçılan kömürün temizlenmesi ile yol tekrardan ulaşıma açıldı.

Tır sürücüsünün cenazesi Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Cizre'de freni boşalan tır şarampole devrildi! 1 ölü
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