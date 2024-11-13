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Giriş Tarihi: 13.11.2024 12:56 Son Güncelleme: 13.11.2024 13:14

Cizre’de hükümlü ve ailelerine kıyafet ve gıda yardımı

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi 13 hükümlü ve ailesine kıyafet ve gıda yardımı yapıldı.

ABİDİN YEL
Cizre’de hükümlü ve ailelerine kıyafet ve gıda yardımı

Cizre Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne tabi olan ihtiyaç sahibi Hükümlü ve ailelerine kıyafet, oyuncak ve gıda yardımı yapıldı. Ayrıca nakdi yardımlar içinde yazışmaların yapıldığı öğrenildi.

Ekonomik durumları iyi olmadığı için ailelerine bakamayan hükümlü ve ailelerine destek olma kararı aldıklarını ifade eden Denetimli Serbestlik Müdürü Sedat Tayfan, Bugün de maddi durumu iyi olmayan bu arkadaşlarımızın yakınlarını sevindirmek için kıyafet, oyuncak ve gıda yardımında bulunduk. Hükümlü insanlarımızın ailelerin yüzündeki gülümseme bizim için en büyük hediyedir" dedi. Tayfan, bunun yanında da bu insanlarımızı tekrar topluma kazandırmak için çeşitli kurslarda eğiterek meslek sahibi yapıyoruz.

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Cizre’de hükümlü ve ailelerine kıyafet ve gıda yardımı
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