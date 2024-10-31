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Giriş Tarihi: 31.10.2024 19:34 Son Güncelleme: 31.10.2024 19:36

Cizre’de iki gündür kayıp olan kişi öldürülmüş halde bulundu

Şırnak’ın Cizre ilçesinde dünden beri kaybolan ve ailesinin her yerde aradığı Orhan Kalkan, Güçlükonak yolunda ölü olarak bulundu.

ABİDİN YEL
Cizre’de iki gündür kayıp olan kişi öldürülmüş halde bulundu

Cizre'de dün bu yana ailesinin her yerde aradığı ve kayıp başvurusunda bulunduğu Orhan Kalkan, Güçlükonak yolu Kelho Ali Dino Kasrı mevkiinde iddialara göre bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu. Vatandaşların olayı 112 Acil Çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Orhan Kalkan'ın öldüğünü tespit ederken, jandarma çevrede geniş çaplı bir inceleme başlattı. Kalkan'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Cizre Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Güvenlik güçleri Kalkan'ı öldüren kişi veya kişileri yakalamak için bölgede geniş çaplı bir çalışma başlatırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Cizre’de iki gündür kayıp olan kişi öldürülmüş halde bulundu
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