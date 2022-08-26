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Giriş Tarihi: 26.8.2022 10:33 Son Güncelleme: 26.8.2022 11:18

Cizre’de intihar girişiminde bulunan kızı ekipler kurtardı

Şırnak’ın Cizre İlçesinde Çevreyolu Köprüsü’nden Dicle Nehri’ne atlayan 17 yaşındaki D.T. ekiplerce kurtarıldı.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Cizre’de intihar girişiminde bulunan kızı ekipler kurtardı

Şırnak'ın Cizre İlçesi Çevreyolu'nda bulunan köprüden bir kızın nehre atladığı ihbarı üzerine AFAD, 112 acil servis, polis ve Cizre İtfaiye ekipleri hareket geçti. Köprü etrafında bulunan güvenlik kameralarında yapılan izleme ve olay yerinde yapılan inceleme ile 17 yaşındaki genç kızın, suda sürüklenerek ilçe çıkışındaki Suriye sınırına yakın bölgedeki bir ağaç ve sazlıklara tutunduğu tespit edildi. Harekete geçen ekipler, D.T.'yi Cizre itfaiyesi botuyla kıyıya çıkardı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından genç kız Cizre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Cizre’de intihar girişiminde bulunan kızı ekipler kurtardı
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