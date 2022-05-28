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Giriş Tarihi: 28.5.2022 17:25 Son Güncelleme: 28.5.2022 17:33

Cizre’de minik öğrencilerin uçurtma keyfi

ABİDİN YEL
Cizre’de minik öğrencilerin uçurtma keyfi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Cizre Nergis Anaokulu ile Ahmet El Cezeri İlkokulunda eğitim gören 50 kadar öğrenci, kendi elleriyle yaptıkları uçurtmalarını uçurmanın zevkini yaşadılar.

Cizre'de Cudi Mahallesi Caferi Sadık tepesinde düzenlenen uçurtma şenliğinde öğretmenlerinin desteği ile yaptıkları uçurtmaları uçurmanın keyfini yaşadılar.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Caferi Sadık Tepesinde düzenlemiş olduğu "Yolumuz Sevgi Yolu" Derneğinin uçurtma desteğinde bulunduğu Şenliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Şube Müdürleri Ahmet Gümüş ve Cevdet Hacıbektaşoğlu ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Alana kurulan ses sisteminden seslendirilen müzikler eşliğinde eğlenip, güneşli ve temiz havanın keyfini yaşayan öğrenciler hem eğlendi hem de öğretmenlerinin desteği ile yapmış oldukları rengarenk uçurtmaları uçurarak gökyüzünü süsledi. Yaklaşık iki saat süren şenlikte doyasıya eğlenmenin tadını yaşayan öğrenciler, şenlikte emeği geçen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve "Yolumuz Sevgi Yolu" Derneği temsilcilerine teşekkür ettiler.

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Cizre’de minik öğrencilerin uçurtma keyfi
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