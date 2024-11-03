Cizre’de Orhan Kalkan cinayetinde 2 kişi tutuklandı

Cizre'de kaybolduktan sonra ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu ve cenazesi vatandaşlar tarafından Güçlükonak yolunda bulunan Orhan Kalkan cinayeti ile ilgili güvenlik güçlerinin yapmış olduğu titiz çalışma sonucu gözaltına alınan iki kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 31 Ekim 2024 tarihinde yaşanan cinayetin ardından Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT, Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı ve Güçlükonak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları geniş çaplı ve titiz çalışma sonucu cinayet olayı ile bağlantıları olduğu tespit edilen iki kişi yapılan eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı. Jandarma'daki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli iki kişi Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan iki kişi kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.