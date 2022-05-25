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Giriş Tarihi: 25.5.2022 12:28 Son Güncelleme: 25.5.2022 13:10

Cizre’de oto galerici cinayetine 3 tutuklama

ABİDİN YEL
Cizre’de oto galerici cinayetine 3 tutuklama

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Oto galerici Nizamettin Kalkan’ın öldürülmesi Asım Demir’in yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 20 Mayıs 2022 tarihinde yaşanan olayda Oto Galerici Nizamettin Kalkan ve yanında bulunan Asım Demir, kaldırımda yürüdükleri esnada plakası ve markası belirlenemeyen bir araçtan uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu Nizamettin Kalkan hayatını kaybetmiş Asım Demir'de ağır yaralanmıştı.

Yaşanan olayın ardından harekete geçen güvenlik güçleri Cizre Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat Polislerinin de destek verdiği operasyonlarda cinayet ile ilgili bağlantıları olduğu iddia edilen F.G,M.G,D.G,H.G,R.B,M.K,E.K ve B.Ş gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 8 cinayet şüphelisi Cizre Emniyet Müdürlüğündeki sorguları tamamlandıktan sonra geniş güvenlik önlemleri altında Cizre Adliye Sarayına getirildi. Adli mercilere sevk edilen Şüphelilerden D.G ile H.G savcılıktaki sorgularının ardından Adli Kontrol Şartı ve Yurt dışına çıkış yasağı kararı ile serbest bırakılırken F.G,M.G,R.B,M.K,E.K ve B.Ş tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi.

Mahkemeye sevk edilen 6 kişiden M.K,E.K ve B.Ş tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer üç kişide Adli Kontrol Şartı ve Yurt dışına çıkış yasağı kararı ile serbest bırakıldı.

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Cizre’de oto galerici cinayetine 3 tutuklama
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