Şırnak Cizre’de otomobil takla attı: 1 Yaralı

Cizre-Nusaybin Karayolu'nda otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü O.K Yaralandı. Kaza Akşam saatlerinde Cizre-Nusaybin Karayolu'nda Meydana geldi. Cizre İstikametinden Mardin'in Nusaybin ilçesine doğru gitmekte olan O.K yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü araçta sıkışarak feci şekilde yaralandı.

Yoldan geçen sürücü ve vatandaşların haber vermesi ile birlikte olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü kurtarmak için büyük bir çaba gösterdi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü O.K olay yerinde bulunan ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.