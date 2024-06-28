Cizre’de seyir halindeki TIR’a çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı

Kaza Şırnak'ın Cizre İlçesi Tünel girişinde meydana geldi. Şırnak'tan Cizre'ye gelmekte olan Leyla N. yönetimindeki 22 BC 866 plakalı Kamyonet aynı istikamette seyir halinde olan Emin B idaresindeki 73 EB 746 Plakalı Tır'a arkadan çarptı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet sürücüsü Leyla N. yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR sürücüsü Emin B. ise kazadan yara almadan kurtuldu. Hastaneye kaldırılan Kadın sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.