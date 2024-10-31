Cizre’de TIR Kamyonet ile çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, Cizre-Nusaybin Karayolu Mehmetçik Çeşmesi Mevkiinde meydana geldi. Cizre'den Nusaybin İstikametine doğru gitmekte olan M.İ. yönetimindeki TIR, yola aniden çıkan M.Ç. yönetimindeki kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kamyonet yol kenarına savrulurken araçta bulunan SÜRÜCÜ M.Ç ile birlikte V.Y,M.B ve B.K yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Çevredeki vatandaşların olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine kaza mahalline itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ve Polis trafik ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.