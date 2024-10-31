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Giriş Tarihi: 31.10.2024 16:03 Son Güncelleme: 31.10.2024 16:20

Cizre’de TIR Kamyonet ile çarpıştı: 4 yaralı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Kamyonet ile Tır’ın çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında kamyonette bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ABİDİN YEL
Cizre’de TIR Kamyonet ile çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, Cizre-Nusaybin Karayolu Mehmetçik Çeşmesi Mevkiinde meydana geldi. Cizre'den Nusaybin İstikametine doğru gitmekte olan M.İ. yönetimindeki TIR, yola aniden çıkan M.Ç. yönetimindeki kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kamyonet yol kenarına savrulurken araçta bulunan SÜRÜCÜ M.Ç ile birlikte V.Y,M.B ve B.K yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Çevredeki vatandaşların olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine kaza mahalline itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ve Polis trafik ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Cizre’de TIR Kamyonet ile çarpıştı: 4 yaralı
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