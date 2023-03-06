Cizre’de üç aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Cizre'ye bağlı Çavuş ve Katran Köyleri arasında yaşanan ve üç aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Cizre, İdil, Silopi ve Şırnak'taki hastanelere kaldırıldı.
Kaza Cizre-Nusaybin Karayolunun 15.Km bulunan Çavuş Köyü ve Katran Köyü arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Cizre'den Köyceğiz köyüne gitmekte olan ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen 47 PT 877 plakalı köy midibüsü refüş arasından karşı şeride geçmeye çalışan sürücüsünün ismi belirlenemeyen 73 AAU 314 Plakalı kamyonetle çarpıştı.Çarpışmanın etkisi ile karşı şeride geçen araçlara karşı yönden seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen 33 E 0019 plakalı tır çarptı.Çarpışmanın etkisi ile yol savaş alanına döndü.
Yoldan geçen sürücü ve çevrede bulunana vatandaşların haber vermesi ile birlikte olay yerine çok sayıda ambulans,itfaiye ekibi,Jandarma ve Polis Trafik ekipleri sevk edildi.Jandarma ve Trafik ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı kazada yaralanan Bedia Oktay (55),İsmail Olak (3),Rafia Olak (33),Gülizar Kulat (29),Sıraç Kaya (51),Halime Bilgin(44),Berivan Agac (30) ve Halide Kulat (25) olay yerine sevk edilen Ambulanslarla Cizre,İdil,Silopi ve Şırnak'taki hastanelere kaldırıldı.