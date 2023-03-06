Cizre’de üç aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Yoldan geçen sürücü ve çevrede bulunana vatandaşların haber vermesi ile birlikte olay yerine çok sayıda ambulans,itfaiye ekibi,Jandarma ve Polis Trafik ekipleri sevk edildi.Jandarma ve Trafik ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı kazada yaralanan Bedia Oktay (55),İsmail Olak (3),Rafia Olak (33),Gülizar Kulat (29),Sıraç Kaya (51),Halime Bilgin(44),Berivan Agac (30) ve Halide Kulat (25) olay yerine sevk edilen Ambulanslarla Cizre,İdil,Silopi ve Şırnak'taki hastanelere kaldırıldı.