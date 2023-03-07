Cizre’deki trafik kazasında yaralanan 8 kişiden 1’i hayatını kaybetti

Şırnak'ın Cizre İlçesinde dün akşam saatlerinde 3 aracın çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında yaralanan 8 kişiden 55 yaşındaki Bedia Oktay hayatını kaybetti.

Cizre'de Minibüs,Kamyonet ve Tır'ın çarpışmasını yaşanan trafik kazasında biri 3 yaşındaki çocuk olmak üzere 8 kişi yaralanmış ve ambulanslarla Cizre,İdil,Silopi ve Şırnak'taki hastanelere kaldırılmıştı.Ağır yaralı olarak Cizre Devlet Hastanesine kaldırılan ve iki ayağı Ampute edilen 55 Yaşındaki Bedia Oktay, Van Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.

Oktay'ın Cenazesi Köyceğiz köyünde çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreninden sonra köy mezarlığına defnedildi.