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Giriş Tarihi: 7.3.2023 13:30 Son Güncelleme: 7.3.2023 13:51

Cizre’deki trafik kazasında yaralanan 8 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Şırnak’ın Cizre ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında yaralanan 8 kişiden biri hayatını kaybetti.

ABİDİN YEL
Cizre’deki trafik kazasında yaralanan 8 kişiden 1’i hayatını kaybetti

Şırnak'ın Cizre İlçesinde dün akşam saatlerinde 3 aracın çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında yaralanan 8 kişiden 55 yaşındaki Bedia Oktay hayatını kaybetti.

Cizre'de Minibüs,Kamyonet ve Tır'ın çarpışmasını yaşanan trafik kazasında biri 3 yaşındaki çocuk olmak üzere 8 kişi yaralanmış ve ambulanslarla Cizre,İdil,Silopi ve Şırnak'taki hastanelere kaldırılmıştı.Ağır yaralı olarak Cizre Devlet Hastanesine kaldırılan ve iki ayağı Ampute edilen 55 Yaşındaki Bedia Oktay, Van Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.

Oktay'ın Cenazesi Köyceğiz köyünde çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreninden sonra köy mezarlığına defnedildi.

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Cizre’deki trafik kazasında yaralanan 8 kişiden 1'i hayatını kaybetti
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