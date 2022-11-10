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Giriş Tarihi: 11.11.2022

Cizreli “demir yumruklar” gözlerini olimpiyata dikti

ABİDİN YEL
Cizreli “demir yumruklar” gözlerini olimpiyata dikti
Gençler Boks kategorisinde Türkiye Şampiyonu ve Avrupa 3'üncüsü olan Cizre Fen Lisesi öğrencileri Nurselen Yalgetekin (17) ve Yıldızlar Boks kategorisinde Türkiye Şampiyonu ve Avrupa 3'üncüsü olan Pınar Benek (16), olimpiyatlara katılıp Türk bayrağını göndere çekmeyi hedefliyor. Yalgetekin, "Geçen yıl ekimde Karadağ'da düzenlenen Avrupa Gençler Boks Şampiyonası'nda Avrupa 3'üncüsü oldum. Bundan sonraki hedefim olimpiyatlara katılıp şampiyon olabilmek" dedi. Milli sporcu Pınar Benek ise, "Bu yaz Kırıkkale'de yapılan Türkiye Şampiyonası'na ilk defa katıldım. 54 kiloda Türkiye Şampiyonu oldum. Bir aylık milli takım hazırlığından sonra da 27 Eylül'de İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa 3'üncüsü oldum. Hedefim dünya şampiyonluğu ve olimpiyatlara katılmak" diye konuştu.

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Cizreli “demir yumruklar” gözlerini olimpiyata dikti
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