Cizreli Kızlar Sokak futbolu 5x5 oyunlarında bölge şampiyonu oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde düzenlemiş olduğu Sokak futbolu 5x5 oyunlarında Şırnak İl Şampiyonu olarak Şanlıurfa'daki Bölge müsabakalarına katılan Cizre 2020 Gençlik Spor kız futbol takımı, bölge müsabakalarında oynadığı dört maçı da kazanarak Nevşehir İlinde düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'nda oynamaya hak kazandı.

Genç Teknik Direktörler Mesut Kaymaz ve Mehmet Ateş yönetiminde turnuva maçlarına hazırlanan Cizre 2020 Gençlik Spor, Şanlıurfa'da oynadığı müsabakalarda Adıyaman'ı 10-0,Şanlıurfa'yı 7-3,Kilis Belediyesi'ni 5-4 ve Diyarbakır'ı 12-7 yenerek bölge Şampiyonu olup, Nevşehir İlinde oynanacak olan Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.