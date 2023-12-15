Cizreli öğrenciler, yerli malı haftasını TOGG ile kutladı

Öğrenciler, yerli aracın okula gelişini alkışlarla karşılarken, ilk defa TOGG gören öğrenciler büyük heyecan ve sevinç yaşadı. Araca binen Cizreli öğrenciler, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Öğrencilerin merak ettiği yerli ve milli araç TOGG'un Yerli Malı Haftası'nda Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nın desteği ile getirildiğini belirten öğretmen Yusuf Karakuş, "Böyle bir çalışmanın yapılması böyle bir tanıtımın, imkânın bize sağlanması öğrencilerimize bu haftada farkındalık oluşturmak adına çok önemli bir katkı sağladığına düşünüyoruz. Devletimize ve milletimize çok teşekkür ederiz" dedi.

TOGG'u karşılarında gören öğrencilerin mutluluk ve sevinçlerinin yüzlerine yansıdığını ifade eden Karakuş, "Öğrencilerimiz TOGG'u görünce büyük bir hayranlıkla baktılar ve merak duygularını gidermek adına aracın yanına büyük bir sevinç ile koşuştular.

Bu farkındalığın oluşması gerçekten bizim için çok önemliydi. İnşallah gelecek nesillerde öğrencilerimizde bu tür çalışmalar yaparak ve Türkiye Cumhuriyeti'mize katkılar sunarak yerli ve milli çalışmalar sürdüreceklerdir. Bu konuda bu farkındalığı oluşmasına katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.