Clint Eastwood Filmleri - IMDB Puanı Yüksek, En Çok İzlenen Clint Eastwood’un En İyi Filmleri

Clint Eastwood filmleri sayısı, şaşırtacak rakamdan oluşmaktadır. Yönetmen olarak yönettiği ya da oyuncu olarak oynadığı filmlerin haddi hesabı yoktur. Kendisini bu sebepten dolayı bilmemekte imkansızdır. Kendisi gibi Clint Eastwood'un en iyi filmleri de göze çarpan özelliktedir. Kariyerine ufak rollerle başlayan Clint, geldiği bu noktada birçok rolde var olmuştur. Ayrıca kariyerinde git gide yükselmiş ve başrolde oynadığı eserler olmuştur. En Çok İzlenen Clint Eastwood filmleri kısmında bu özelliktekilerden ilerlenecektir.

Clint Eastwood Filmleri

Clint Eastwood filmleri sayısına değinmeden konuya başlamak olmaz. Çünkü Clint'in çok fazla oynadığı ve yönettiği film vardır. Kariyeri ilmek ilmek işlenmiş özelliktedir. İlk başlarda ufak çaplı oyunculuk yaparken zamanla ününü tüm dünya duymuştur. Aslında tüm dünya izlemiştir. Sadece filmleri değil diğer yapıtları ile de oldukça dikkat çeken biridir. Ek olarak IMDB puanı yüksek olan çok fazla filmi vardır ve bu filmlerin puanları ile birlikte konularından bahsedilecektir.

Clint Eastwood'un En İyi Filmleri

Clint Eastwood filmlerinin hangisinin iyi olduğunu seçmek bizi biraz zorlayacaktır. Genelde birçok filmi en iyiler içerisine dahil edilmelidir. Yine de birkaç filminden bahsedecek olursak İyi, Kötü ve Çirkin filmi ilk olmalıdır. IMDB puanının yüksekliği ile karşımıza çıkan bul film 1966 yılına aittir. Devamında belirtilecek filmler de vardır. Bu filmlerin konuları ve IMDB puanları sırasıyla belirtilecektir.

1. İyi, Kötü ve Çirkin (1966) – 8.8 IMDB Puanı

İyi, Kötü ve Çirkin adlı film eski tarihli olsa da izlenme rekorları kırmıştır. 8.8 IMDB puanı ile ünü daha da yayılmıştır. Filmin konusuna gelecek olursak da filmin adında yer alan sıfatların her biri bir kişiyi temsil etmektedir. Her bir kişinin de kendine özgü özellikleri vardır. Bu üç kişinin de ortak bir gayesi vardır ve film bu noktada ilerlemektedir.

2. Birkaç Dolar İçin (1965) – 8.2 IMDB Puanı

1965 yılına ait bu film de diğer Clint Eastwood filmleri gibi IMDB puanı yüksektir. Bu film biraz polisiyeyi andıran özelliktedir. Bu filmi izlerken suçluların yakalanmaya çalıştığını anlayacaksınız. Bu konuda biraz polisiyeyi andırmaktadır. Filmin konusu tam olarak ödül avcıları olan Mortimer ve Monco üzerinden ilerlemektedir.

3. Kusursuz Dünya (1993) – 7.5 IMDB Puanı

Kusursuz Dünya filmi Clint'in daha önce oynadığı bazı rollere benzemektedir. Bu filmin ana konusu, başrolün hapishaneden kaçması ve kaçıştan sonraki hayatının farklı olmaya başlamasıdır. Bu farklılık ise sıra dışı şeylerin yaşanmasından kaynaklanmaktadır.