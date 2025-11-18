Cloudflare çöktü mü, Twitter (X), ChatGBT ve sitelere neden girilemiyor? Cloudflare hatası nedir, sorun ne zaman düzelir?

Cloudflare hata raporları artarken kullanıcılar X ve birçok internet sitesine erişimde sorun yaşıyor. İnternet altyapısının önemli parçası olan Cloudflare, siteleri siber saldırılardan koruyan ve yüksek trafik altında stabil kalmasını sağlayan bir hizmet sunuyor. Peki Cloudflare neden çöktü, Twitter (X), ChatGBT ve sitelere neden girilemiyor, ne zaman düzelir?
18 Kasım 2025 Salı bugün Twitter (X) ve ChatGPT başta olmak üzere birçok uygulamaya erişimde sorun yaşanıyor. Platformlara girmeye çalışan kullanıcılar, 'cloudflare error' hatası ile karşılaşıyor.
CLOUDFLARE ERROR UYARISI NE DEMEK?
Cloudflare hatası aslında web sitelerinin kullandığı CDN (Content Delivery Network) ve güvenlik altyapısında yaşanan sorunları ifade ediyor. Twitter (X) gibi büyük platformlar doğrudan Cloudflare kullanmasa da, birçok site Cloudflare üzerinden çalıştığı için erişim problemleri bazen "Cloudflare error" olarak görülüyor.
Cloudflare tarafından hata ile ilgili yapılan açıklamalar şöyle:
"Cloudflare dahili bir hizmet kesintisi yaşıyor. Bazı hizmetler zaman zaman etkilenebilir. Hizmeti geri yüklemeye odaklandık. Sorun giderildikçe güncelleme yapacağız. Yakında daha fazla güncelleme yayınlayacağız.
Hizmetlerin düzeldiğini görüyoruz, ancak düzeltme çalışmalarımızı sürdürdüğümüz için müşteriler normalden daha yüksek hata oranları görmeye devam edebilir.
Bu sorunu araştırmaya devam ediyoruz.
Sorunu giderme çabalarımız sırasında Londra'da WARP erişimini devre dışı bıraktık. Londra'da WARP üzerinden internete erişmeye çalışan kullanıcılar bağlantı hatasıyla karşılaşacaklardır.
Sorun tanımlandı ve bir düzeltme uygulanıyor.
loudflare Access ve WARP'ın kurtarılmasını sağlayan değişiklikler yaptık. Access ve WARP kullanıcıları için hata seviyeleri, olay öncesi oranlarına geri döndü.
Londra'da WARP erişimini yeniden etkinleştirdik.
Diğer hizmetleri geri yüklemek için çalışmalarımıza devam ediyoruz."
Cloudflare, dünya genelindeki web siteleri için içerik dağıtım ağı (CDN), güvenlik duvarı ve DDoS koruması gibi hizmetler sunan bir altyapı sağlayıcısı. Milyonlarca web sitesi, hızlı ve güvenli erişim için Cloudflare altyapısını kullanıyor. Bu nedenle yaşanan bir ağ sorunu, çok sayıda hizmeti aynı anda etkileyebilmektedir.
Bu durum, özellikle sosyal medya platformları ve e-ticaret siteleri gibi Cloudflare altyapısını kullanan servislerde ciddi yavaşlamalara ve bağlantı hatalarına neden oldu.