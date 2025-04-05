CMK ücretleri elektronik ortamdan ödenecek

Yargının üç sacayağından biri olan savunmayı temsil eden avukatların mesleki faaliyetlerini kolaylaştıracak adımlar atılmaya devam ediyor. Bu kapsamda savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılması amacıyla Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında barolar tarafından görevlendirilen avukatlara yönelik zorunlu müdafi ücreti ödemeleri bugün itibariyle tüm Türkiye genelinde elektronik ortamda yapılabilecek.



Elektronik ödemeler için Ulusal Yargı Ağı Sistemi (UYAP) ile Türkiye Barolar Birliği'nin kullandığı Ulusal Hukuk Ağı Projesi sisteminin entegrasyonu tamamlandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada, "Avukatlarımız böylece CMK ödemelerine ilişkin belgeleri UYAP aracılığıyla online sistem üzerinden yükleyebilecek, ödemeler de yine elektronik ortamda sağlanacak. Bu uygulamayla; zorunlu müdafi ücretlerinin avukatlarımıza ödenmesi süreci daha hızlı ve verimli bir şekilde tamamlanacak. Barolarımızın ve adliyelerimizin iş yükü ve kırtasiye işlemleri azalacak. Zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacak. Elektronik ödeme uygulamasının barolarımız ve avukatlarımız için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.