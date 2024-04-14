Çoban köpeği dehşeti engelledi

Kocaeli Körfez İlçesinde yaşayan 72 yaşındaki çoban Mustafa Koç, kabus dolu anlar yaşadı.İddialara göre Dereköy Mahallesi'nde koyunlarını otlatırken başıboş bir köpek, önce koyunlarına ardından da kendisine saldırdı. Yaşlı çobanı yanındaki çoban köpeği kurtardı.Mustafa Koç, koyunlarını otlatmak için mahalle dışındaki alana götürdü. Ancak beklenmedik bir durumla karşılaştı; başıboş bir köpek, aniden koyunlarına saldırmaya başladı. Koç, elindeki sopayla köpeği uzaklaştırmaya çalışınca, bu kez köpek kendsine saldırdı. Köpeğin saldırması üzerine, yaşlı adam yere düşerken, başından ve sol kolundan yaraladı. Bu esnada yanında bulunan çoban köpeği, koyun ve çobana saldıran köpeğe saldırdı. Yaşlı Çoban, köpeğinin sayesinde kurtulurken, sesleri duyarak olay yerine gelen diğer köylüler, hemen yaralı çobanı hastaneye kaldırdı. Mustafa Koç, yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edildiKoç, yaşadığı dehşet verici olayı şöyle anlattı: "Önce koyunlara saldırdı, sonra bana. Elimdeki sopayla uzaklaştırmaya çalıştım, ama sopayı görünce benden de vazgeçmedi. Neyse ki yanımdaki çoban köpeğimiz bizi korudu." Olay sonrası mahalle sakinleri, başıboş köpeklerin oluşturduğu tehlikeye dikkat çekerek yetkililerden çözüm bulunmasını talep etti.