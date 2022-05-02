Çocuğa hırsızlık yaptırdı: O anlar kamerada!

İnanılmaz olay, dün saat 15.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram tatili için memleketlerine gitmeye hazırlanan karı-koca, kişisel eşyalarını otomobile yükledikleri sırada 2 kadın tarafından etrafı sarıldı. Kendilerini mağaza çalışanı gibi tanıtarak iş yerinin önünden aldıkları kıyafetleri satmaya çalışan kadınlar, çifti oyalamaya başladı. Bu sırada otomobilin diğer tarafından, yanında çocuk bulunan bir kişi daha geldi. Otomobilin kapısını yoklayan çocuk, açılmayınca diğer kapıya yöneldi. Çiftin çevresi sarılarak dikkatleri dağıtılırken, şoför kabinindeki kapıdan otomobile giren çocuk, içinde pasaport, kimlik, kredi kartları ve ziynet eşyası bulunan çantayı alarak uzaklaştı.