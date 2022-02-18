Çocuğa şiddet cezasız kalmadı

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine aile içi şiddet durduruldu. Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 12 Acil Çağrı Merkezine çocuğa fiziki şiddet uygulandığının ihbar edilmesi üzerine İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği belirtildi. Çocuğa şiddet uygulayan anne ve erkek arkadaşı tutuklandı, çocuk ise yurda teslim edildi.



TUTUKLANDILAR



Yapılan açıklamaya göre şiddete maruz kaldığı tespit edilen 2.5 yaşındaki çocuk hastanede tedavi edilmiş, annesine ve annenin erkek arkadaşına adli işlem yapıldı. Çocuğun annesi "Aile Yükümlülüğünün İhlali" suçundan, annenin erkek arkadaşı da "Kötü Muamele, Eziyet ve Kasten Yaralama" suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şiddete maruz kalan çocuk Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Bağlı Yurda teslim edildi.