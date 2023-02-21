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Giriş Tarihi: 22.2.2023

Çocuğu ağlayınca ölümden kurtuldular

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Çocuğu ağlayınca ölümden kurtuldular
ADIYAMAN'DA depreme uykularında yakalanan Mustafa Savıd, ailesiyle yaşadığı o kâbus dolu anları anlattı. Savıd 5 yaşındaki çocuğunun ağlamasıyla uyandıkları sırada deprem olduğunu belirterek "Hemen çocuğu kucaklayıp eşimle dışarı koştuk, saniyeler içinde binamız çöktü. Alt sokakta babam, annem, kardeşlerim vardı. Onlar çıkarken, binaları çöktü. 13 yaşındaki erkek kardeşim Gazi'nin üzerine komşuların evi çöktü. Enkazdan çıkarılıp uçakla Ankara'ya nakledildi. Şu an yoğun bakımda. Bize bir çadır verdiler, parkta ailemle kalıyorum. Evimizden sadece pijamalarımızla çıkabildik" dedi.

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Çocuğu ağlayınca ölümden kurtuldular
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