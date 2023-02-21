Çocuğu ağlayınca ölümden kurtuldular

ADIYAMAN'DA depreme uykularında yakalanan Mustafa Savıd, ailesiyle yaşadığı o kâbus dolu anları anlattı. Savıd 5 yaşındaki çocuğunun ağlamasıyla uyandıkları sırada deprem olduğunu belirterek "Hemen çocuğu kucaklayıp eşimle dışarı koştuk, saniyeler içinde binamız çöktü. Alt sokakta babam, annem, kardeşlerim vardı. Onlar çıkarken, binaları çöktü. 13 yaşındaki erkek kardeşim Gazi'nin üzerine komşuların evi çöktü. Enkazdan çıkarılıp uçakla Ankara'ya nakledildi. Şu an yoğun bakımda. Bize bir çadır verdiler, parkta ailemle kalıyorum. Evimizden sadece pijamalarımızla çıkabildik" dedi.