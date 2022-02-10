Haberler Yaşam Haberleri Çocuğu bagajda taşımıştı yakalandı! “Araçta yer yoktu kısa mesafe için bindirdim”
Giriş Tarihi: 10.2.2022 14:52 Son Güncelleme: 10.2.2022 15:05

Çocuğu bagajda taşımıştı yakalandı! “Araçta yer yoktu kısa mesafe için bindirdim”

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Çocuğu bagajda taşımıştı yakalandı! “Araçta yer yoktu kısa mesafe için bindirdim”

İstanbul Esenler’de vatandaşların kameraların yansıyan olayda 8 yaşlarında bir çocuk lüks bir aracın bagajında seyahat etti. O sürücü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Sürücü Nurullah G., "Arabada yer yoktu kısa mesafe olduğu İçin bagaja bindirdim. Yoksa kendi çocuğunu insan tehlikeye atar mı” dediği öne sürüldü.

Esenler Oruç Reis Mahallesi'nde kaydedilen görüntülerde seyir halinde olan 34 EVE … plakalı lüks aracın bagajında kapağı açık bir şekilde 8 yaşlarında ki bir çocuk görüldü. Bagajda yolculuk eden çocuğu gören çevredeki diğer vatandaşlar bu anları telefonun kamerasıyla kaydetti. Sorumsuz sürücü yoluna devam ederken , küçük çocuğun korku dolu anları kameralara yansıdı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan yakalama çalışmasında sorumsuz sürücünün Nurullah G. Olduğu tespit edildi. Yakalanan sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan 196 lira ve araç dışında yolcu taşımaktan 1.665 lira para cezası kesilerek toplamda 1.861 lira cezai işlem uygulandı. Öte yandan polis ekipleri Nurullah G. İsimli şahsı trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim etti.


Çocuğu bagajda taşımıştı yakalandı! "Araçta yer yoktu kısa mesafe için bindirdim" | Video


Sürücünün kendi oğlunu bagajda taşımasıyla ilgili: " kısa mesafeydi araçta yer olmayınca Oray bindirdik" dediği öğrenildi.

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Çocuğu bagajda taşımıştı yakalandı! “Araçta yer yoktu kısa mesafe için bindirdim”
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