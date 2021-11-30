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Giriş Tarihi: 1.12.2021

‘Çocuğu için kendisini feda etti’

‘Çocuğu için kendisini feda etti’
İstanbul Esenyurt'ta bir binadan uçan çatının altında çocuğuyla birlikte kalan ve hayatını kaybeden Elif Şanver'in cenazesi dün toprağa verildi. Esenyurt Yeşil Cami'deki cenaze töreninde tabutun üzerine Şanver'in beyaz kıyafeti koyuldu. Şanver İstiklal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yakınları Şanver'in çocuğunu korumak için kendini feda ettiğini anlattı. Yine Esenyurt'ta hayatını kaybeden Alattin Çavdar da Beylikdüzü'nde toprağa verildi. Huriye Pulur'un cenazesi ise toprağa verilmek üzere memleketi Amasya'ya gönderildi.

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‘Çocuğu için kendisini feda etti’
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