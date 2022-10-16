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Giriş Tarihi: 16.10.2022 11:58 Son Güncelleme: 16.10.2022 11:58

Çocuğu ile birlikte, uyuşturucu kurbanı oldu!

Kocaeli Darıca İlçesinde meydana gelen acı olayda, evde uyuşturucu madde kullanan İbrahim Kansuz(34), hayatını kaybetti.   Kansuz’un 4 yaşındaki kızları Eylül Mina Kansuz’da, babasının  kullandığı uyuşturucu maddenin dumanından etkilenerek yaşamını  yitirdi.

ABBAS ÇAKAR
Çocuğu ile birlikte, uyuşturucu kurbanı oldu!

Kocaeli Darıca İlçesi Emek Mahallesi Çimen Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddialara göre İbrahim Kansuz(34), evde kurmuş olduğu özel bir düzenek ile uyuşturucu madde kullandı. Kansuz'un kurmuş olduğu düzenekten, uyuşturucu kullanırken eve yayılan duman, sadece kendisini değil, eşi Songül ve 4 yaşındaki kızları Eylül Mina Kansuz'u da etkiledi. Bu esnada aileye ulaşamaya çalışan ancak tüm çabalarında rağmen ulaşamayınca durumdan şüphelenen yakınları, hemen ailenin evine geldi. Kapıyı defalarca çalmalarına rağmen, kapı açılmadı. Bunu üzerine Kansuz ailesinin yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

BABA VE KIZI MORGA KALDIRILDI

Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan polis ekipleri, içeri girdiklerinde Kansuz çiftini ve 4 yaşındaki kızlarını hareketsiz bir halde buldu. Yapılan kontrollerde İbrahim Kansuz ve 4 yaşındaki Eylül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Anne Songül Kansuz ise yapılan müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemler sonrası baba ve kızının cenazesi adli işlemler için morga kaldırıldı. Öte yandan Kansuz çiftinin bir çocuklarının daha bulunduğu ve olay esnasında bir başka akrabasında kaldığı için evde olmadığı öğrenildi.

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Çocuğu ile birlikte, uyuşturucu kurbanı oldu!
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