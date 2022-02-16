“Çocuğumu dışarı bile çıkaramıyorum”

İnönü Mahallesi, Yeni Nalbant Sokak üzerinde 11 Haziran akşamı meydana gelen olayda, aralarında arsa kiralama meselesi bulunan iki grup, uzun namlulu silahlarla birbirlerine ateş etmişti. Kızını parka götüren kuyumcu Okan Karaten başından vurularak ölmüş, kurye Mazlum Tikiz, Halis Yalızı, Mehmet Apaydın ve Ömer Faruk Sak da yaralanmıştı.



Olayla ilgili 5'i tutuklu 9 sanık, hakim karşısına çıkarıldı. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına iki tutuksuz sanık, tarafların avukatları ve Okan Karaten'in eşi Elanur Karaten katıldı. 5 tutuklu sanık ise görüntülü olarak cezaevinden mahkeme salonuna bağlandı.

"BENDEKİ SİLAH UZİ'YDİ"

Duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanık Yunus Aksak, "Silah seslerini duyunca yere ateş ettim. Hedef gözeterek veya herhangi birisine ateş etmedim. Herhangi birini öldürme ya da yaralama kastım yoktu. Büyük bir panik ve korkuyla yere doğru ateş ettim. Ölen şahsa doğru ateş etmedim. Daha sonra hızlı bir şekilde olay yerinden kaçtım. Ölen kişinin eşine de buradan başsağlığı diliyorum. Olay nasıl oldu çok şaşkınım. Bendeki silah Uzi'ydi" dedi





Tutuksuz sanık Osman Karaz ise olayla alakasının olmadığını, yaşanan çatışmayı görmediğini iddia etti. Sanık Berkay Gencer, "Osman Turan ile Cem İşişler beni yanına çağırdı, evimin oradayken. Bana silahları verdiler, 'senden sonra alacağız' dediler. Sonra polisler beni yakaladı, silahların yerini söyledim. Öncesinde böyle bir olay olduğunu bilmiyordum. Olayın olduğu sokaktan bile geçmedim" diye konuştu.

BİR DE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİLER

Savunmalarını yapan diğer sanıklar da olayın içinde yer aldıkları için pişman olduklarını söyleyerek, Okan Karaten'in ailesine başsağlığı diledi. Arsa nedeniyle çıkan tartışmada, kendilerine silah çekilmesi nedeniyle korku içinde havaya ateş ettiklerini söyleyen sanıklar, Okan Karaten'i tanımadıklarını ve hedef almadıklarını savundu.



Karaten ailesinin avukatı Saygın Bedri Gider ise ifadeler arasında çelişki olduğunu belirterek, sanıkların en ağır cezayla cezalandırılmasını ve eksik hususlar için araştırma yapılmasını talep etti.

"HİÇBİRİNİN BAŞ SAĞLIĞINI KABUL ETMİYORUM"

Okan Karaten'in eşi Elanur Karaten ise şu ifadeleri kullandı: "Bana başsağlığı dileyen sanıkların hiçbirinin baş sağlığını kabul etmiyorum. Kocamın katilleriyle ilk defa karşı karşıyayım. Otoparkı mahalleden biliyorum. Mahallede çok sevilmeyen, mafyatik tiplerdi. Tüm esnafa selam verirken, onlara hiçbir şekilde selam vermezdim. Otel ile onların husumetli olduğunu herkes biliyordu. Biz defalarca onların tartıştığına şahit olduk. Arabayı kullanan Cem İşişler'di. Kızım hastaydı. Moralimiz çok bozuktu. Çocuk ağladığı için yemek yedirmek için parka çıkardık. Mahallenin çok kalabalık olduğu bir saatte, bu arkadaşların hepsi ateş etmeye başladı ve biz arada kaldık. Kocam ateş edilince çocuğun önüne atladı ve tek kurşunla öldürüldü. Ne yere ne havaya ateş ettiler. Birini öldürmeme şansları hiç yoktu. Kocama geldi kurşun. Çocuğuma da gelseydi... Hepsinden şikayetçiyim. Bir evladı babasız bırakmak çok acı bir şey. Üstelik 40 metrekarelik bir alan için. Tüm haber kanallarında çocuğunu koruyan baba olarak geçti eşim. Benim çocuğum internette görecek ve bana 'babam için ne yaptın' diyecek. O yüzden ben sonuna kadar gideceğim."

KATİLİ TEŞHİS ETTİ

Elanur Karaten, olay yerinde gördüğü sanıkları teşhis etti. Karaten, "Net bir şekilde Yunus Aksak'ın kocama doğru geldiğini, ateş ettiğini gördüm. Bu yüzü asla unutmam" dedi.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk halinin devamını ve eksikliklerin giderilmesini talep etti. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dinlenmeyen sanıklar hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

SANIK AVUKATLARI GAZETECİLERİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Öte yandan duruşmanın çıkışında sanık avukatları, Okan Karaten'in eşi Elanur Karaten'i görüntülemek isteyen basın mensuplarını engellemeye çalıştı. Basın mensuplarını, duruşma salonunun bulunduğu koridorda görüntü alırken, "Siz bizi çekiyorsunuz, biz de sizi çekeceğiz" diyerek görüntüleyen avukatlar, şikayetçi olacaklarını söyledi.

ÇOCUĞUMU DIŞARI BİLE ÇIKARAMIYORUM

Elanur Karaten, adliye çıkışında basın mensuplarının soruları üzerine şu açıklamayı yaptı: "Ortada aydınlanmamış korkunç bir cinayet var. Rahatlıkla tutuklular cezaevinden bağlanarak bana başsağlığı dilediler. Sanki kazara yapmışlar, 'yanlışlıkla havaya ateş ediyordum, yere ateş ediyorum' gibi saçma sapan cümleler kurarak bütün görüntüleri reddediyormuş gibi davrandılar. 'Uzi' marka silahla eşimi vuran Yunus Aksak denen kişi şuan zaten tutuklu. Kendisiyle yüz yüze geldim, olay gününden de kendisini hatırladım. Çocuğumu dışarı bile çıkaramıyorum, parka götürmek ne kelime. Bu da tabi psikolojik süreç, psikolojik destek de alıyorum zaten. Çocuğumu hiçbir yere çıkarmıyorum. En fazla çıkardığım dayımın evi, o da yakın diye. Onun dışında herhangi bir yere çıkarmıyorum. Doktor kontrolüne giderken bile arkadan otoparktan arabaya biniyorum sanki suçluymuşum gibi."

MASUM VE KAHRAMAN BİR BABA

Karaten ailesinin ise avukatı şunları söyledi: "Okan Karaten, çocuğunu bir yaz günü eşiyle beraber parka götürürken iki grup arasında yüzlerce merminin ateşlendiği bir çatışmada hayatını maalesef kaybetmiş masum ve kahraman bir insan"

108 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Okan Karaten'in ölümüne sebep olan tabancayı kullandığı aktarılan tutuklu şüpheli Yunus Aksak'ın, "olası kastla öldürme", "silahla kasten yaralama", "kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme", "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından 64 yıl 8 aydan 108 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Berkay Gencer'in 26 yıldan 47 yıla kadar, Ahmet Aydemir ve Gültekin Efe'nin 4,5 yıldan 13,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Cem İşişler, Osman Turan, Osman Karaz, İslam Aytekin ve Deniz Sarıhan ise 39 yıl 8 aydan 75'er yıla kadar hapis cezasına mahkum edilmesi öngörülüyor.