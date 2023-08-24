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Giriş Tarihi: 24.8.2023 16:08 Son Güncelleme: 24.8.2023 16:26

Çocuğun boğazını sıktı! Nedeni pes dedirtti

Kocaeli Kartepe ilçesinde meydana geldiği iddia edilen olay, duyan gören herkesi pes dedirtti. İddiaya göre site sakinlerinden bir kadın, çocuğu ile oynamayan komşu çocuklarının boğazını sıktı.

ABBAS ÇAKAR
Çocuğun boğazını sıktı! Nedeni pes dedirtti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Atakent Mahallesi'nde bulunan Vefakent Narlıbahçe Konutları'nda, oldukça şaşırtıcı bir olay yaşandı. Edinilen bilgi ve iddialara; göre geçtiğimiz salı günü G.E. isimli kadın, oğlu ile oynamadığı ve onu dışladığını ileri sürdüğü komşusunun oğlununun yanına gelerek, aniden boğazına sarılıp sonrasında da yakasıdan tutup azarladı.

Öfkeli kadın, bu esnada olaya müdahale etmek isteyen çocuğun ablasını da iterek bazı tehditlerde bulundu.

Öfkeli kadın, çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine olay yerinden uzaklaşırken, boğazı sıkılan çocuğun ailesi polis merkezine şikayette bulundu. Öte yandan olay anına ait görüntülerin de, sitenin güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındığı öğrenildi.

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Çocuğun boğazını sıktı! Nedeni pes dedirtti
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