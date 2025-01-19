‘Çocuğun gürültü yaptı’ dedi komşusuna kurşun yağdırdı

İstanbul Esenler'de komşusunun çocuğunun gürültü yaptığını iddia eden emekli asker, komşusunu vurdu. Esenler'de bir sitede geçtiğimiz gece saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti. E. K.'ı arayan site güvenlik görevlileri, evde çocuğun çok ses yaptığını söyleyen komşuların olduğunu ve şikayetçi olduklarını belirtti. E.K. ise 'Çocuk birazdan uyuyacak' diyerek telefonu kapattı. Bir süre sonra apartman içinden sesler duyan E.K. kapıyı açtı, alt komşuları emekli asker İbrahim ve oğlu Buğra Aydın ile tartışma yaşadı. Bu sırada kavga çıktı. Bir süre sonra site güvenlikleri geldi. Buğra Aydın, komşusuna yeniden saldırınca kavga yine başladı. Bu sırada kavgayı gören emekli asker baba içeri gidip silahını aldı ve olay yerine geldi.Emekli asker İbrahim Aydın, E.K.'ya 3 el peş peşe ateş ederek bacağından yaraladı. İki kurşun isabet eden E.K. hayatını zor kurtardı. Sürüne sürüne evine giren E.K. kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Şikayet üzerine, baba oğul gözaltına alındı. Silaha ise el konuldu. Adliyede kendisini emekli asker olarak tanıtan İbrahim Aydın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Oğlu ise serbest bırakıldı.