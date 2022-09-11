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Giriş Tarihi: 12.9.2022

Çocuğun yeteneğini parmak izinden tespit eden yöntem

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Çocuğun yeteneğini parmak izinden tespit eden yöntem
SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Öğrencisi Hacı İsmail Çıngı, insanların parmak izinden yeteneklerini saptayabilen bir program geliştirdi. Proje ile TEKNOFEST'te 3'üncülük elde ettiklerini belirten Çıngı, "Buluşumuz kişilerin parmak izleriyle yetenekleri arasında bağı saptayabilen bir yarı yapay zeka yarı operatör destekli bir analiz programı. Çocukların parmak izlerini tarayıp onlara bir yetenek karnesi verebilen ve aynı zamanda eğitim ortamlarında onlara rehberlik yapabilen proje gerçekleştirdik. İnsanlar parmak izleriyle yeteneklerini saptayabilecek" dedi.

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Çocuğun yeteneğini parmak izinden tespit eden yöntem
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