Çocuğuna kemer ile şiddet uygulayan vicdansız baba gözaltında

Mersin'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kemerle çocuğuna şiddet uygulayan bir kişi, şikayetler ve sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine harekete geçerek, yabancı uyruklu baba S.S., gözaltına alındı.

Akdeniz ilçesi Hebili Mahallesi'nde yaşayan yabancı uyruklu S.S., iddiaya göre eşine ve çocuklarına şiddet uyguluyordu. Komşuların şikayeti ve sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimliğini belirlediği yabancı uyruklu 30 yaşındaki S.S.'yi evinde gözaltına alındı. Çocuğuna şiddet uygulayan baba, Jandarma Komutanlığına götürülürken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de konuyla ilgili çalışma başlattı.

Bakanlık çocuklara koruma tedbiri kararı aldırdı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçerek, şiddete maruz kalan çocuk ile 2 kardeşi hakkında koruma tedbiri kararı aldırarak çocukları bakanlığa ait kuruluşa yerleştirdi.

Bakanlık konuyla ilgili; "Bakanlığımız Mersin İl Müdürlüğü tarafından yapılan ihbarla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan araştırmalar neticesinde ilgili şahsa ulaşılarak gözaltına alınmıştır. Bakanlığımız uzmanlarınca yapılan değerlendirmeler neticesinde şiddete maruz kalan çocuk ve iki kardeşi hakkında koruma tedbiri kararı talep edilmiş ve adli mercilerce talebimizin kabul edilerek çocuklar Bakanlığımız ait kuruluşa yerleştirilmiştir. Bakanlığımız olayla ilgili tüm hukuki süreçlere müdahil olup konuyu yakından takip etmektedir" açıklamasında bulundu.