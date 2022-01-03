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Giriş Tarihi: 3.1.2022 11:09

Çocuğuna tokat atan arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

DHA
Çocuğuna tokat atan arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Bursa'da Mustafa Tezcan (42), çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşı Taner Durgut'u (45) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 06.00 sıralarında Gemlik ilçesi, Osmaniye Mahallesi, Sümer Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Tezcan, arkadaşı Taner Durgut ile evinde alkol almaya başladı. İddiaya göre, Taner Durgut, henüz bilinmeyen nedenle Tezcan'ın çocuğuna tokat attı. Bu duruma sinirlenen Tezcan ile Durgut arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Tezcan mutfaktan aldığı bıçakla Durgut'u vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.


Taner Durgut

POLİSİ ARADI, İTİRAF ETTİ
Durgut kanlar içinde yere yığılırken, Tezcan polisi arayarak, arkadaşını öldürdüğünü söyledi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Taner Durgut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Durgut'un cesedi, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İFADESİ ALINAMADI
Mustafa Tezcan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen Tezcan'ın ayakta duramayacak şekilde alkollü olduğu, bu nedenle ifadesinin henüz alınamadığı bildirildi.

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Çocuğuna tokat atan arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
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