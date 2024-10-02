Çocuğunu dövdü iddiasıyla cinayette, sanıklar için müebbet talebi

Kocaeli Gölcük İlçesi Donanma Mahallesi'nde, 3 Ekim 2022 tarihinde yaşanan olayda, iddialara göre, Süleyman Kabadayı, bahçesine giren Y.E.K. (16) ve kuzeni A.K. (17)'yi dövdü. Durumu öğrenen Y.E.K.'nin babası Ömer K. ile A.K.'nin amcası Serkan K., Süleyman Kabadayı'nın evine gitti. Burada sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüşünce, Süleyman Kabadayı ve oğlu Ahmet Hakkı Kabadayı bıçaklandı. Öte yandan Kabadayı'nın eşi de darp edilerek kolu kırıldı. Saldırının ardından hastaneye kaldırılan Süleyman Kabadayı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrasında Ömer K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Serkan K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak dava sürecinde Serkan K. de tutuklandı.

SAVUNMA YAPTILAR

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, sanıklara olaya ilişkin ifadeleri soruldu. Sanık Ömer K., olayın talihsiz bir kaza sonucu meydana geldiğini ifade ederek, "Küçük yaşta babamı kaybettim, 7 yaşından beri babasız büyüdüm. Kimsenin malına göz dikmedim, iş sahibi oldum, topluma faydalı bir birey oldum. Bu olay tamamen talihsiz bir şekilde gelişti. İki taraf için de üzgünüm" dedi. Sanık Serkan K. ise olayın bir saldırı sonucu meydana geldiğini iddia ederek, "Kimseye zarar vermek amacıyla oraya gitmedim, kimseyi incitmek istemedim. Karşı taraf bize saldırınca olay bu noktaya geldi" şeklinde savunma yaptı.

MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Cumhuriyet savcısı, iki sanığın suçu birlikte işlediklerine kanaat getirerek, "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası talep etti. Ayrıca sanıkların, olay sırasında yaşanan yaralamalar nedeniyle de cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların avukatlarının ek süre talebini kabul ederek, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.