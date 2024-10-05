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Giriş Tarihi: 5.10.2024 23:10 Son Güncelleme: 5.10.2024 23:21

Çocuğunu görmek için gelen gelinini öldürdü

İstanbul Eyüpsultan’da iddiaya göre çocuklarını görmek için boşandığı eşinin evine gelen Kübra Güler, eski kayınpederi tarafından vurularak öldürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatan polis şüpheliyi gözaltına aldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Çocuğunu görmek için gelen gelinini öldürdü

İstanbul Eyüpsultan'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Eşinden boşandıktan sonra Bursa'ya yerleşen Kübra Güler, bugün çocuğunu görmek için İstanbul'a geldi. Kayınpederinin evine giden Güler'le boşandığı eşinin yakınları arasında tartışma çıktı. Kayınpeder Mehmet Fidyel, gelinine kurşun yağdırdı. Kanlar içerisinde kalan Kübra Güler çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine giden Polis ekipleri Mehmet Fidyel'i gözaltına aldı. Polisin olay yerinde incelemesi sürüyor.

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Çocuğunu görmek için gelen gelinini öldürdü
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