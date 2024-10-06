Çocuğunu görmeye gitti, öldürüldü

İstanbul Eyüpsultan'da iddiaya göre çocuklarını görmek için boşandığı eşinin evine gelen Kübra Güler, eski kayınpederi tarafından vurularak öldürüldü.Olay, dün akşam saatlerinde meydana gelen eldi. Eşinden boşandıktan sonra Bursa'ya yerleşen Kübra Güler, çocuğunu görmek için İstanbul'a geldi. Kayınpederinin evine giden Güler'le boşandığı eşinin yakınları arasında tartışma çıktı. Bu sırada Mehmet Fidyel, eski gelinine kurşun yağdırdı. Kanlar içerisinde kalan Güler, çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetti. Mehmet Fidyel, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.