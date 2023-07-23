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Giriş Tarihi: 24.7.2023

Çocuğunu kemerle döven vicdansıza gözaltı

Çocuğunu kemerle döven vicdansıza gözaltı
Mersin'de, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde çocuğunu kemerle döven yabancı uyruklu baba gözaltına alındı. Akdeniz ilçesindeki Hebili Mahallesi'nde yaşayan yabancı uyruklu S.S. (30), iddiaya göre eşine ve çocuklarına şiddet uyguluyordu. Komşuların şikayeti ve sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.S.'yi evinde gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da şiddete maruz kalan çocuk ile 2 kardeşi hakkında koruma tedbiri kararı aldırarak çocukları bakanlığa ait kuruluşa yerleştirdi. Bekir COŞKUN / SABAH

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Çocuğunu kemerle döven vicdansıza gözaltı
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