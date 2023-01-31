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Giriş Tarihi: 31.1.2023 10:14 Son Güncelleme: 31.1.2023 10:19

Çocuğunun yanında müstehcen video çeken anneye soruşturma

Çocuğunun bulunduğu odada müstehcen video çekerek sosyal medyadan paylaşan kadın hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Çocuğunun yanında müstehcen video çeken anneye soruşturma

Çocuğunun bulunduğu odada müstehcen video çeken anne, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin infial yaratmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Yapılan incelemede söz konusu video kaydı içeriğinin müstehcenlik ve hayasızca hareketler suçları kapsamında kalabileceği değerlendirilmesine varıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli hakkında resen soruşturma başlattı. Aynı zamanda videodaki şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Çocuğunun yanında müstehcen video çeken anneye soruşturma
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