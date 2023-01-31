Çocuğunun yanında müstehcen video çeken anneye soruşturma

Çocuğunun bulunduğu odada müstehcen video çeken anne, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin infial yaratmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Yapılan incelemede söz konusu video kaydı içeriğinin müstehcenlik ve hayasızca hareketler suçları kapsamında kalabileceği değerlendirilmesine varıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli hakkında resen soruşturma başlattı. Aynı zamanda videodaki şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.